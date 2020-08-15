شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة هند البحرينية تطرح أغنية "كلما أذكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة هند البحرينية منذ قليل، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كلما أذكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات منصور الواوان، وألحان عبد الله القعود، توزيع ربيع الصيداوى.

وكانت الفنانة هند البحرينية احتفلت منذ فترة وجيزة بشفائها من فيروس كورونا وأن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في الفيديو مع الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.

Advertisements

وكتبت هند البحرينية عبر حسابها على تويتر، قائلة: "صباح الخير.. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".

وكانت الفنانة هند قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد ثلاث أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى عقب رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قائلة أن نتيجة تحليلها الجديد سلبية وستغادر مكان الحجر الصحى وتكمل أيام العزل الصحى فى المنزل.

وقالت فى فيديو جديد لها :"نتيجتى تبع عينة أمس سلبية الحمدلله أن شاء الله نخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت".