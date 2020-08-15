شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح أغنية "أنا فى انتظارك" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أنا في إنتظارك" عبر موقع اليوتيوب وهى الأغنية التي تحمل اسم البومها الجديد المقرر طرح أغنياته اليوم تباعا، أغنية "أنا في انتظارك" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى هانى ربيع، وشاركت النجمة جنات قبل موسم رمضان بأغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعتها بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية جهود الشرطة خلال فترة حظر التجول بعد أزمة كورونا بجانب إظهار جهود الأطباء، جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد

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أغنية "أبطال بلدنا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

وكان آخر أعمال المطربة جنات مع وليد سعد فى تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرون، والذى كان يعرض على سى بى سى الفترة الماضية، هو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.