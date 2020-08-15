شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة رومانسية تجمع دوا ليبا وأنور حديد في كليبها Levitating.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية دوا ليبا الكليب الرسمى لأغنيتها "Levitating" علي قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، والتي تم تقديمها بطريقة الريميكس مع 2 من أهم وأشهر أيقونات الغناء في العالم وهم ميسي اليوت ومادونا.

وكانت مفاجأة كليب "Levitating" الذي قام بإخراجه ويل هوبر هو ظهور السوبر موديل الشهير أنور حديد الذي تجمعه قصة حب قوية بدوا ليبا تخطت العام، وقد ترجم البعض اختيارها لأنور من أجل مشاركتها في الكليب حتي لا تقدم أي مشاهد رومانسية مع أي شخص غيره، وقد ظهرت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عامًا بعدد من الإطلالات المثيرة التي خطفت أنظار كل محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم، كما كان للنجمة ميسي اليوت حضور مبهر بالكليب.

يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" كان "أمرًا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte"، وقالت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل.

فأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أنها كان حلمها الكبير هو العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.



من كليب دوا ليبا (1)

Advertisements



من كليب دوا ليبا (2)



من كليب دوا ليبا (3)



من كليب دوا ليبا (4)



من كليب دوا ليبا (5)



من كليب دوا ليبا (6)



من كليب دوا ليبا (7)