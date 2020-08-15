بسبب أغنية فيلم "توأم روحي"| وائل جسار "تريند".. ومغردون: "حاجة عظمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



دخل اسم الفنان وائل جسار، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، بعد طرح شركة السبكي المنتجة لفيلم "توأم روحي"، الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل عنوان "حلم حياتي"، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "حلم حياتي" يغنيها المطرب اللبناني وائل جسار، بعد اعتذار المطربة اللبنانية كارول سماحة عن غنائها، ونالت إعجاب الجمهور.

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وتفاعل عدد كبير من مغردي الموقع، مع الأغنية بعد طرحها، ودشنوا هاشتاج باسم الفنان اللبناني، وجاءت التعليقات كالتالي: "الأغنية قمر أوي"،: "وائل جسار عامل غنية اسمها حلم حياتي عظمة العظمة"، "صوتك فوق الخيال"، "عايزة انعزل عن العالم ومعايا وائل جسار يغنيلي أغنيته الجديدة حلم حياتي، ومش عايزة حاجة تانية من الدنيا خلاص".



فيلم "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر عرضه قريبا.