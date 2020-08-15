بعد وفاة كلبتها.. هيدي كرم: "13 عاما في منزلي.. تعلمت منك الحنان والطيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة هيدي كرم عن حزنها الشديد بعد فقدان كلبتها، التي عاشت في منزلها 13 عاما.

ونشرت هيدي، صورة لها مع كلبتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهارده ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي وأنا بودعك، عشتي معايا 13 سنة من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور ولغاية آخر يوم في عمرك، لما دخلتي حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وأنا، وبمر بظروف صعبة جدا، ومن يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب وحنان ما تتوصفش".

وأضافت: "كنت دايما مصدر فرحة وراحة.. طاعتك العمياء في كل شيء وحبك غير المشروط، كان بيبهرني ويبهر كل اللي يعرفك، عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتي أول واحده تتأقلم دون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش، لما كنتي بتشوفيني زعلانة كانت عنيكي بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا، أحن وأطيب مخلوقة عرفتها، حبيتك من كل قلبي واتعلمت منك معنى الطيبة والعطاء والحنان، هتوحشيني أوي يا ليلي يا كلبتي وبنتي وصاحبتي".