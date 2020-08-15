بصور مع آسر ياسين.. نيللي كريم تروج للجزء الثاني من "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة نيللي كريم صورا تجمعها بالفنان آسر ياسين، عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت نيللي وآسر أمام البحر، وعلقت: "وحشتونا، شكرا لحبكم ودعمكم، متشوقة للجزء الثاني". وشارك آسر ياسين ونيللي كريم في بطولة مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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