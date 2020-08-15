صور| بعد أيام من رحيل سناء شافع.. ندى بسيوني تحتفل بمعرض ابنتيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة ندى بسيوني على الاحتفال بالمعرض الخاص بابنتها مايا سناء شافع.

وكتبت بسيوني، عبر حسابها على إنستجرام، تعليقا على صور من المعرض: "كم أنا فخورة بلوحاتك يا مايا، ابنتي الوحيدة والتي وهبتها عمري، وتحملت مسؤوليتها وحدي في الحياة منذ ميلادها، وكنت أيضا لا أزال في مرحلة الدراسة".

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وأضافت: "والنتيجة فتاة رائعة تخرجت في الجامعة الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف، واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصرية والعالمية.. تعبي مرحش في الأرض، جميل أنا ترى ما بنيته وحدك في الحياة ينير لك الدنيا".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من وفاة والد ابنة ندى بسيوني، الفنان الكبير سناء شافع، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وتزوج سناء شافع 9 مرات، منها زيجة من الفنانة ندى بسيوني، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها، ولديه بنت منها تدعى "مايا"، وعلى الرغم من أن الزيجة لم تدم طويلا إلا أن سناء شافع صرح أنهما يتواصلان، وعمل معها في مسلسل "أريد رجلا".