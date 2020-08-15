محمد نور يستعد لطرح أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يستعد الفنان محمد نور لطرح أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي" نهاية الأسبوع الجاري. وكتب نور، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. انتهيت من مونتاج أغنية جاني في ملعبي، تنزل آخر الأسبوع". وتابع: "لأول مرة التعاون مع الملحن والشاعر والفنان الكبير عزيز الشافعي، ولأول مرة مع الموزع إسلام ساسو والمخرجة الفنانة بتول عرفة". وأضاف: "سعيد جدا بالتعاون، لأول مرة، مع كل هؤلاء النجوم، وإن شاء الله الأغنية تعجبكم".

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