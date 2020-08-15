بينها Steve jobs وClash of the Titans.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 15 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم the Brothers Grimsby، إنتاج عام 2016، بطولة ساشا بارون كوهين، مارك سترونج، أنابيل واليس، جابوري سيديبي، ريبيل ويلسون، ومن إخراج لويس ليترير.

تدور أحداث الفيلم، حول نوبي، هو شخص ساذج ومشجع متعصب لكرة القدم الإنجليزية، يلتقي بشقيقه الذي فقد أثره منذ فترة طويلة، سيبستيان، وهو عميل سري خطير يعمل لدى شعبة إم 16، ويعملان معا على إحباط هجوم إرهابي يستهدف العالم.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم The Spy Next Door، إنتاج عام 2015، بطولة جاكي شان، مادلين كارول، أمبير فاليتا، ويل شادلي، ومن إخراج بريان ليفانت.

تدور أحداث الفيلم، عندما يقرر "بوب"، هو عميل سري محنك في وكالة الاستخبارات الأمريكية، التخلي عن حياته المهنية ليستقر مع صديقته جيليان التي تقطن في المنزل المجاور، لكن أمام بوب مهمة أخرى يتوجب عليه أن ينفذها قبل موافقة جيليان على الزواج منه: كسب ود أطفالها الثلاثة المتعنتين

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، فيلم السيرة الذاتية Steve jobs، إنتاج عام 2015، بطولة مايكل فاسبندر، وكيت وينسليت، ومن إخراج داني بويل.

Advertisements

الفيلم مبني على قصة حياة مؤسس شركة أبل، ستيف جوبز، أحداث الفيلم تقع قبل إطلاق أبل لثلاثة منتجات رئيسية هي: "ماكنتوش ونيكست كومبيوتر وآي ماك جي 3"، وهي من أهم منتجات أبل، وتنتهي في عام 1998، يأخذنا الفيلم إلى وراء كواليس الثورة الرقمية ويحدد ملامح شخصية الرجل العبقري الذي لعب دورا رئيسيا فيها.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Hidden Figures، إنتاج عام 2016، بطولة أوكتافيا سبنسر، تاراجي بيندا هينسون، جانيل موناي، ومن إخراج تيودور ملفي.

الفيلم مبني عن شخصيات مخفية للكاتبة مارجوت لي شيترلي، وتدور أحداثها حول فريق من النخبة يضم بين صفوفه نساء أمريكيات من أصول أفريقية يعملن كخبيرات في علوم الرياضيات لدى وكالة ناسا، واللواتي ساعدن على تحقيق النصر في سباق الفضاء أمام خصوم أمريكا في الاتحاد السوفيتي وطالبن بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Clash of the Titans، إنتاج عام 2010، بطولة سام ورذينجتن، جيما آرتيرتون، رالف فاينس، ليام نيسون ، ومن إخراج لويس ليترير.

قصة الفيلم مبنية على أساس الأسطورة اليونانية عن الغول، وتدور أحداثه عندما يضع الصراع المطلق على السلطة الرجال في مواجهة الملوك، والملوك في مواجهة الآلهة، لكن الحرب فيما بين الآلهة قد تؤدي إلى تدمير العالم.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Rangoon، إنتاج عام 2017، بطولة كانجانا رانوت، شاهد كابور، سيف علي خان، ريتشارد مكابي، ومن إخراج فيشال بهاردواج.

تدور أحداث الفيلم إبان الحرب العالمية التانية.