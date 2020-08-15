نوال الزغبي : "ما حدا يزايد عليا واتهاماتكم الناقصة اشربوا ميتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.
وكتبت الزغبي، عبر حسابها على تويتر: "وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير، وبتعرفوه من زمان".
وأضافت: "ما حدّا في يزايد عليّ واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها.. وصحتين سلف، لبنان، لبنان، لبنان فقط".
تجدر الإشارة إلى أن نوال الزغبي إحدى الفنانات التي تعارض السلطات في لبنان، بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها بيروت.
ويُذكر أن بيروت شهدت انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة المئات، إلى جانب إحداثه دمارا كبيرا في عدد ضخم من المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات.
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