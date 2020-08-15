لطيفة تشارك في حفل موسيقي افتراضي تضامنا مع الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة لطيفة مشاركتها، بعد قليل، في حفل موسيقي افتراضي لمنظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "‏سأشارك بعد قليل في حفل موسيقي افتراضي تقيمه منظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت".

يذكر أن، الفنانة لطيفة، أعلنت مؤخرا عن نجاح مبادرتها "أقوى واحدة"، التي استهدفت مساعدة وتدريب 100 أم مطلقة وأرملة على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.