شاهد .. محمد نور يكشف تفاصيل أحدث أغنياته جاني في ملعبي

كشف الفنان محمد نور تفاصيل أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم جاني في ملعبي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح محمد نور قائلًا: الحمد لله انتهيت من مونتاج أغنيه جاني في ملعبي ..والمقرر تنزل آخر الأسبوع .. لأول مرة التعاون مع الملحن والشاعر الفنان الكبير عزيز الشافعي ولأول مرة مع الموزع إسلام ساسو والمخرجة الفنانهً بتول عرفة .. والتعاون الأول مع شركه لايف ستايلز استوديوز سعيد جدًا بالتعاون لأول مرة مع كل هؤلاء النجوم وإن شاء الله الأغنيه تعجبكم.
يذكر أن الفنان محمد نور طرح مؤخرًا كليب بعنوان انسانى و خليك بعيد، والكليب من إخراج محمد جمعة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد شفيق، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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