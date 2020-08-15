فيديو .. جنات تطرح ألبوم أنا في إنتظارك

طرحت الفنانة جنات ألبوم بعنوان أنا في إنتظارك، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويضم الألبوم على 11 أغنية. 1- أنا في انتظارك: كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع. وتوزيع هاني ربيع. 2- اوعى: كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب. 3- احلى من الأحلام: كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان وتوزيع أسامة سامي. 4- دموع وبكيت: كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. 5- رايقة: كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم. المنعم. Advertisements 6- برد الوحده: كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة. 7- ثباتي الانفعالي: كلمات أحمد الحبيشي، وألحان مدين، وتوزيع أكرم عادل. 8- فهمت قصدك: كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع هاني يعقوب. 9- اللي تشوفه: كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع توما. 10- الظالم: كلمات سلامة علي، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب. 11- انا استعجلت: كلمات علي فتحي، وألحان ماد تاج، وتوزيع جيزووو.

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