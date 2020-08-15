فيديو .. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته بالبنط العريض

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم بالبنط العريض، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية بالبنط العريض من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما. Advertisements يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان تساوي الكل، والأغنية من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا أغنية بعنوان، والأغنية من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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