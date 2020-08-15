فيديو .. الشاب خالد يطرح برومو أحدث كليباته إسمها بيروت

طرح النجم الشاب خالد برومو أحدث كلياته، والذي يحمل اسم إسمها بيروت، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويتعاون الدي جي رودج مع الشاب خالد في غناء كليب إسمها Advertisements بيروت، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. بيروت، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن النجم الشاب خالد ودي جي رودج طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان Delali، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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