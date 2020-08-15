بالحب .. يعقوب الفرحان وليلى إسكندر ينهيا قصة شجارهما

أعلنت الفنانة ليلى إسكندر انتهاء مشكلتها مع زوجها الفنان يعقوب الفرحان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات.

وصرحت ليلى إسكندر من خلاله: قائلة: نجحا في أن يتخطوا جميع مشكلاتهم بالحب .. كما دعت ليلى على من

يريد لها الطلاق قائلة: الله يزيد كيدها في نحرها وبس الحمد لله لا أحد قدر أو بيقدر يفرقنا دعواتكم لنا كانت أقوى من شر بعض البشر .

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وأوضحت ليلى بأنها تسامح زوجها يعقوب من أجل

الحفاظ على بيتها وابنها فيما علقت على ذلك الأمر قائلة: نسامح عادي في طفل وفي عائلة وفي خسارة كله قدام رجل يوسف ولدي ولا شيء.

يذكر أن الفنانة ليلى اسكندر قد أحدثت ضجة منذ فترة عندما قامت بالإعلان عن خبر انفصالها من زوجها من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ذلك الكثير من الجدل بين المتابعين.