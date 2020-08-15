أعلنت الفنانة ليلى إسكندر انتهاء مشكلتها مع زوجها الفنان يعقوب الفرحان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات.
وصرحت ليلى إسكندر من خلاله: قائلة: نجحا في أن يتخطوا جميع مشكلاتهم بالحب .. كما دعت ليلى على منيريد لها الطلاق قائلة: الله يزيد كيدها في نحرها وبس الحمد لله لا أحد قدر أو بيقدر يفرقنا دعواتكم لنا كانت أقوى من شر بعض البشر .
وأوضحت ليلى بأنها تسامح زوجها يعقوب من أجلالحفاظ على بيتها وابنها فيما علقت على ذلك الأمر قائلة: نسامح عادي في طفل وفي عائلة وفي خسارة كله قدام رجل يوسف ولدي ولا شيء.
يذكر أن الفنانة ليلى اسكندر قد أحدثت ضجة منذ فترة عندما قامت بالإعلان عن خبر انفصالها من زوجها من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ذلك الكثير من الجدل بين المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالحب .. يعقوب الفرحان وليلى إسكندر ينهيا قصة شجارهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.