بكلمات من ذهب .. خالد سليم ينعي سمير الإسكندراني وشويكار

نعى النجم خالد سليم كل من النجم القدير سمير الإسكندراني، والنجمة القديرة شويكار، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر خالد سليم صورة لسمير وشويكار، وعلق ناعيًا: إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعًا سيدتي الجميلة شويكار .. وداعًا للفنان الجميل سميرالاسكندراني .. نسألكم الدعاء.
يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني توفي مساًء اليوم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
وولد سمير في يوم 8 من شهر فبراير عام 1938، في حي الغورية بمحافظة القاهرةلأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.
جدير بالذكر أن النجمة شويكار رحلت عن عمر ناهز 85 عامًا، وكانت تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدًا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك.
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