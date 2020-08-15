الشاب خالد يطلق “جميلتي بيروت” ويقدم للبنان ريعها

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 6:14 مساءً

في إطار المساعدات التي تأتي للبنان من كل صوب وحدب، إن كان من الحكومات العربية والعالمية بالإضافة إلى المنظمات الإغاثية، يدعم نجوم العالم لبنان في أزمته الكارثية بعد انفجار 4 آب الذي أودى بحياة أكثر من 170 قتيل وأوقع 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، ودمار نصف بيروت.

وينضم الشاب خالد إلى صفوف النجوم التي أرسلت دعمها إلى بيروت مثل جورج كلوني وأمل علم الدين، ذا ويكند، وريهانا. وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة “عليا بابليشينغ” لوكالة فرانس برس “زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم. لقد تأذى شعب شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا”.

ويصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد، الثلاثاء، أغنية بعنوان “جميلتي بيروت” تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، على ما قال مصدر في شركته للإنتاج لوكالة فرانس برس.

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وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الأغنية، تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك “تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا”. وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من آب/أغسطس عن سقوط أكثر من 178 قتيلا.

وولد في حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر يوم 29 فبراير 1960م ، بدأ التسجيل في أوائل مراهقته تحت اسم الشاب خالد (خلافا لكلمة “شيخ” التي كانت تطلق على شيوخ الراي التقليدي)، وأصبح أكثر المطربين الجزائريين شهرة في العالم العربي والغربي وعبر العديد من القارات، وأكسبته شعبيته لقب “ملك الراي”. ومن أشهر أغانيه هي “ديدي” و “عائشة” و”عبد القادر يا بوعلام” و “C’est la vie” بالإضافة إلى أغنية “علاش تعدي” التي تميزت في فيلم العنصر الخامس.