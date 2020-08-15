تراند اليوم : “وفاء عامر” تحيي ذكرى الأربعين لرجاء الجداوي.. شاهد

أحيت الفنانة المصرية وفاء عامر ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

نشرت وفاء عامر صورة لرجاء الجداوي، على حسابها بموقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” مر على رحيلك ٤٠ يوم ولكنك ستظلي في القلوب مدى الحياة … ربنا يرحمك”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد توفيت، فجر الأحد 5 يوليو، داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد صراع طويل مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة الراحلة أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها، خلال فترة تصويرها مسلسل “لعبة النسيان”، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، لكن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل.