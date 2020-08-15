تراند اليوم : جلسة تصوير لـ”نورهان أحمد” بعد تتويجها.. بـ”ملكة جمال العرب 2020″- شاهد

نشرت نورهان أحمدملكة جمال العرب المصريةعلى وسائل التواصل الاجتماعي صورا لها من جلسة تصويروهي مرتدية أزياء شبيهة بالفرعوينة وذلك بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب لعام 2020،

حازت الصور إعجاب رواد “السوشيال ميديا”، حيث تعددت إطلالتها لكنها ركزت على الظهور بشكل أقرب إلى نفرتيتي.

وكانت أجواء التصوير والإكسسوارات يغلب عليها الطابع الفرعوني بشكل عام، وظهرت بفستان “كاب” باللون الذهبي، مرصع بالأحجار الملونة من الأمام ومزين بالصور والنقشات الفرعونية من الخلف.

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يذكر أن حفل التتويج أقيم برئاسة الدكتورة سماح نصر وشارك بالحفل مجموعة من مصممين الأزياء من دول عربية مختلفة، وقدم الحفل كلا من الإعلامي كريم أسامة والإعلامية ياسمين سيف الدين، وكانت من الحضور ملكة جمال العرب لعام 2019 يمنى سعيد.