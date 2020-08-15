تراند اليوم : “ناعومي هاريس” تشارك في فيلم جديد عن التغير المناخي.. تفاصيل

تعاونت الممثلة البريطانية ناعومي هاريس في المشاركة في فيلم الرسوم المتحركة القصير الذي يدعم المطالبات من أجل تحرك عاجل لإنقاذ الأرض من التغير المناخي من قِبل حملة “إكستينشن ريبليون” (التمرد على الانقراض)

التي نشأت في بريطانيا وحشدت آلاف من الاحتجاجات على سياسات التغير المناخي العام الماضي.

ويتناول الفيلم قضية انقراض عدة أنواع من الكائنات الحية، والخطر الناجم على البيئة من تلك الظاهرة.

وقالت هاريس في بيان لها قبل عرض الفيلم: “أنا فخورة لأني قمت بالأداء الصوتي لهذا المشروع الذي أتطلع أن يدفع المشاهدين لدعم طموحات حملة (إكستينشن ريبليون) بقوة”.

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ويحمل الفيلم عنوان (يجب أن نتحرك الآن)، وهو الفيلم الأول من فيلمي الرسوم المتحركة اللذين سيدعمهما نجوم هوليود، لتأييد حملة (إكستنشن ريبليون)، أما الفيلم الثاني بعنوان (أزمة المناخ

ولماذا يجب أن نصاب بالذعر)، الذي يدعو إلى تحرك عاجل في مواجهة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الكوكب، وستشارك بالتعليق الصوتي فيه الممثلة كيرا نايتلي.

وقد جذبت حملة (إكستينشن ريبيليون) العديد من المشاهير والفنانين، مثل الموسيقي بريان إينو الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم.