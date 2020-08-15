تراند اليوم : في آخر تكريم لها “شويكار”: دولاب الجوائز مليان.. زوروني بس- شاهد

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن مطالبة الفنانة الراحلة شويكار له خلال آخر تكريم لها من المركز يتواصل زيارته لها لأنها كانت تعاني من عدم سؤال الكثيرين عليها وزيارتهم لها.

وقال بطرس دانيال «كان التكريم في منزلها قبل عامين بصحبة الفنانة نهال عنبر وأوصتنا بزيارتها كل فترة وحملت لها درع المركز وآية قرآنية».

وتابع: «كانت سعيدة جداً، وقالت الدولاب مليان بالتكريمات ومش عارفة أغلقه. وطلبت مني السؤال عنها وزيارتها الدائمة».

وأشار «بطرس» إلى أن شويكار شاركت كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان الكاثوليكي للسينما عام 2003 وحضرت بكامل أناقتها المعتادة وقبل أن تتعرض لصعوبة في المشي بعد سقوطها قبل أعوام قليلة واضطرارها للبقاء في منزلها.

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