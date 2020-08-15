تراند اليوم : احمد فلوكس ماسك “الكورباج” لمين – ربنا يستر

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل اللصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة بوجه غاضب ممسكًا بالكورباج .

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا:”حاور من يحترمك وشاور من يحبك..وإياك وصحبة اللئيم فان الفضل فيه عقيم وصاحب الطيبين يجاورك الإحسان بالإحسان … و اللئيم اشهر جرباجك عليه قبل ان تقع في الكمين لانك ان تري منه غير شر اين كان مين ….. و كما قال الشاعر العظيم ….عايم في البحر الغدر شط النداله مليان بقلوب مليها الشر و البر مالو الامان …. ”

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.