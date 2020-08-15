رولا حمادة تنعى شهداء انفجار بيروت :” بتضل الحرقة بقلب الاهل بس”

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت الممثّلة رولا حمادة بحرقة قلب عن حزنها بعد انفجار بيروت الّذي أسفر عنه شهداء وجرحى ومفقودين. وفي تغريدة على موقع تويتر، نعت حمادة الشهداء وقالت:” بيشيعوا . بيصوروا . بيقوصوا . بيبكوا . بكبوا زهور . بينقلوا عالتلفزيونات مباشر . بيدفنوا . بينسوا”. وأضافت:” بتضل الحرقة بقلب الاهل بس . الله برحم كل الشهداء”.

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