محمد إمام يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “الملك”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الممثل المصري ​محمد إمام​ عن استعداده لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال بطولة مسلسل جديد بعنوان “الملك”.

ونشر “إمام” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة له، وعلّق عليها بالقول: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان ..لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني ..”الملك” رمضان 2021 إن شاء الله”.

ومن ناحية أخرى، كان محمد إمام قد شارك المتابعين مؤخرًا فرحته بإستقبال مولودته الثانية، ونشر صورة له، ظهر فيها من داخل المستشفى. وعلّق بالقول:”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }، عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى .. و دلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا”.