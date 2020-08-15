حسين الجسمي “بالبنط العريض” على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان “بالبنط العريض” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. ‫والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر،‬ وألحان حسين الجسمي،‬ وتوزيع ومكساج وماستر توما. وحققت أغنية “بالبنط العريض” نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا بعد ساعات قليلة على إصدارها، حيث تناقلها محبّوه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. جدير ذكره أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية الحسّاس، وحققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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