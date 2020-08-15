بيل غيتس يتوقع تاريخ انتهاء فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: توقع بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” وأحد اغنى رجال العالم، ان تنتهي ازمة انتشار فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021.
وأبدى غيتس امتعاضه من اتهامه بالمؤامرة من أجل التحكم في الناس من خلال موجات شبكة الجيل الخامس، بسبب اهتمامه بالتوصل للقاح ضد الوباء.
وقال البليونير الأميركي في تصريحات لوكالة “بلومبرغ: “هذا غريب، أنهم يحولون حقيقة مشاركتي في جهود التوصل للقاح إلى النقيض، فبدلاً من منح أموال لإنقاذ حياة الناس يجعلونني أسعى لتحقيق أرباح للتخلص من البشر”.
وأضاف: ” إذا أوقفت هذه الشائعات الناس من تلقي اللقاح أو النظر في أحدث البيانات بشأن ارتداء قناع الوجه، فإننا سنواجه حينها مشكلة كبيرة”.
وتحدث عن ترويج البيت الأبيض لعقار “هيدروكسي كلوروكين” كعلاج للفيروس، قائلاً: “كان يبدو جيداً، لكن من ناحية أخرى هناك الكثير من الأدوية الجيدة القادمة التي تثبت أنها تعمل بدون آثار جانبية شديدة”.
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