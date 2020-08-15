سر غضب أم كلثوم من شويكار.. خلاف حول فؤاد المهندس

أعاد التليفزيون المصري عبر قناة "ماسبيرو زمان" إذاعة لقاء نادر مع الفنانة الراحلة شويكار كشفت خلاله عن موقف طريف جمعها بكوكب الشرق أم كلثوم.

وتحدثت شويكار، خلال برنامج "لسه فاكر" مع الإعلامية نهال كمال، عن كواليس مسرحية "أنا فين وانتي فين"، وقالت إن فؤاد المهندس هو صاحب الفكرة، وأيمن بهجت قمر تولى كتابة السيناريو والحوار.



وتدور قصتها حول سيدة أنيقة يموت زوجها ويترك لها طفلة صغيرة، وبالصدفة تلتقي رجلا آخر شديد الشبه بزوجها، الأمر الذي يضعها في مواقف كوميدية.

وروت شويكار في حوارها موقفا طريفا جمعها بالمطربة الكبيرة أم كلثوم قائلة: "سمعت أن كوكب الشرق تريد مشاهدة المسرحية، بسرعة اتصلت بها تليفونيا ودعوتها لحضور العرض، ورحبت أم كلثوم ولم يصدق فؤاد المهندس أنها سوف تحضر".

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وأضافت: "في هذا الوقت كان يتولى إدارة الأوبرا شكري راغب، وعندما علم أن كوكب الشرق قادمة شعر بالتوتر وقال يجب أن يتم استقبالها بشكل رسمي لأنها ليست شخصية عادية".



وتابعت: "حضرت كوكب الشرق العرض وشاهدتها تضحك وسعيدة بالتجربة، وعقب انتهاء العرض وقف كل النجوم المشاركين لمصافحة أم كلثوم، وقالت لي لحظتها إنها غاضبة مني، لأنني في الرواية لم أتزوج البطل وتقصد فؤاد المهندس، ضحكت وقلت لها كان يجب أن يحدث هذا بسبب عدم وجود تكافؤ، فقالت بحدة (لا مينفعش تسيبي فؤاد المهندس ولازم تتجوزيه)".

يذكر أن الفنانة المصرية شويكار رحلت عن الحياة، عصر الجمعة، إثر انفجار بالمرارة عن عمر ناهز 82 عاما.