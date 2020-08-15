إفتتاح أول سينما في مدينة حفر الباطن السعودية

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"الخليج 365" من بيروت: افتتحت شركة ”إيه إم سي“ الأمريكية دار عرض سينمائية لها في مدينة حفر الباطن السعودية، بإشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووسط حضور إعلاميين وفنانين ومتخصصين بصناعة السينما.

وتقع دار العرض الجديدة في مركز تسوق ”المكان مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة، فيما تتراوح أسعار التذاكر بين 40 و 70 ريالاً للتذكرة.

وتنضم مدينة حفر الباطن لكبريات مدن البلاد، مثل الرياض وجدة وتبوك، التي وصلتها دور العرض السينمائية منذ رفع الحظر المفروض عليها في العام 2018.

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ووصل عدد دور العرض في المملكة إلى 18 داراً تضم 182 شاشة عرض ونحو 17 ألف مقعد، حيث أضافت دار العرض الجديدة 739 مقعداً في ثماني صالات.

وتقول الهيئة الحكومية إنها ماضية مع شركائها نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.

وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل عدة شركات عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور العرض.