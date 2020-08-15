تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

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"الخليج 365" من بيروت: توافد ظهر اليوم السبت عدد كبير من الفنانين المصريين إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين في القاهرة، الذي توفيت فيه الفنانة الكبيرة شويكار لتشييع النعش الذي يحمل جثمانها، إلى مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على التواجد في محيط المستشفى طوال الساعات الماضية، محمد نجل الفنان فؤاد المهندس وإبنه، وابنتها منة، وعدد من أصدقائها المقربين ومحبيها ممن حرصوا على المشاركة في وداعها.

وتوافد عدد من النجوم إلى المستشفى، بينهم نهال عنبر، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، منير مكرم وغيرهم.

وبحسب محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي أعلن عبر حسابه على الفيسبوك أن عزاء الفنانة شويكار سيقتصر على الأسرة في المدافن بناء على وصيتها.

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وكانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقي العزاء.

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

وشكلت الفنانة الراحلة ثنائيا ناجحا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملا فنيا، وبعد زواج دام 20 عاما، انفصلت عنه بهدوء دون أن يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".