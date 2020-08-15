كاتي بيري تتحدث لأول مرة عن اتهامها بالتحرش الجنسي

"الخليج 365" من بيروت: ردت المغنية الأميركية كاتي بيري في أول تعليق لها على اتهامات التحرش الجنسي الموجّهة ضدها منذ عدة سنوات، من قبل الممثل وعارض الأزياء جوش كلوس الذي شاركها بطولة كليب "Teenage dream"، بشكل دبلوماسي دون أن تنفي إدعاءاته صراحة.
وصرحت بيري خلال مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان": "لا أريد قول (مذنب حتى يثبت العكس)، ولكن لا توجد دقة أو توازن، العنوان ينتشر فقط بكل بساطة، أليس كذلك؟
ولكن لا يوجد أي تحري حول الأمر".
وبدت المطربة الأميركية حذرة للغاية عندما طُلب منها إنكار تلك الاتهامات الموجهة ضدها بحجة أنها لا تعلّق على كل ما يقال عنها، وأن هذا الأمر -في رأيها- يعد "تشتيت لحركة "أنا أيضاً" التي تدين الاعتداءات الجنسية والتحرش ضد النساء.
وقُدمت الشكوى ضد بيري من قبل الممثل وعارض الأزياء جوش كلوس، الذي وصف أيام العمل معها بأنها "مسيئة ومهينة".
وعلى صعيد آخر طرحت بيري، كليب أغنيتها الجديدة "SMILE"، يوم الخميس الماضي، ظهرت فيه وهي تلعب ألعاب الفيديو خلال شهور الحمل بطفلها من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم.
وفي وقت سابق، تحدثت النجمة العالمية كاتى بيرى عن ألبومها الجديد "SMILE"، الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث أكدت قائلة "ألبومى الجديد ملىء بالأمل والمرونة والفرح ورحلتى الخاصة للجحيم أيضا".
بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتي الآن بالألبوم الجديد ، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman " ، وذلك حسب موقع " بيلبورد ".
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