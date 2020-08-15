أغنية تضامناً مع بيروت لفنان الراي الشاب خالد

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وكالات: يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد يوم الثلاثاء المقبل أغنية بعنوان "إسمها بيروت"، تضامناً مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، على ما قال مصدر في شركته للإنتاج لوكالة فرانس برس.

وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة "عليا بابليشينغ" لوكالة فرانس برس "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم . لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيين وقد انفطرت قلوبنا".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الأغنية، تعاون الفنان مع منسق الاسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك: "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفاً شعباً مجروحاً وجائعاً مشرداً". وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

تضرر ستوديو رودج الموسيقي في الإنفجار، ورغم ذلك عمل على موسيقى الأغنية بنصف ما تبقى له من معدات.



وأسفر الانفجار الذي اجتاج بيروت في الرابع من أغسطس (آب) عن سقوط أكثر من 171 قتيلا.