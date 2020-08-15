هالة صدقي: ماليش حظ في الزواج

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، سبب عدم زواجها خلال الفترة الحالية بعد انفصالها عن زوجها الحالي.

هالة صدقي، قالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجيل علي، والمذاع عبر نجوم إف إن: "الفترة ديه ولادي واخدين كل الوقت، وربنا مش بيدي كل حاجة، وأنا مليش حظ في الحتة ديه، فمش عاوزة أجازف، ومش عاوزة أوجع ولادي، ويكون في شريك لهم".

وعن عملها في سن صغيرة، قالت: "ومن وأنا عندي 15 سنة أصريت أسافر لندن ودخلت مدرسة شبه داخلي في الصيف، بعد الضهر، كنا بنروح نتمرن في الفنادق، وبعد التدريب، كنت أروح اشتغل في مطعم، وكنت بحوش طول الصيف".

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هالة صدقي

وتزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى من مجدي ويليام والذي خلعته عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السيريانية وبذلك أصبحت لها الأحقية بطلب الخلع و إنفصلت عنه بعد ثماني سنوات في المحاكم، وتزوجت مرة ثانية من المحامي سامح سامي زكريا، والذي أنجبت منه في مارس 2009 توأم هما يوسف ومريم.

وشاركت هالة صدقي مؤخرا في مسلسل ليه لا، بطولة أمينة خليل، الذي عرض عبر منصة شاهد vib.