أمينة خليل ترد على منتقدي صورتها مع زوجها وتامر حبيب على الشاطئ

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة المصرية أمينة خليل، على منتقدي صورتها الجريئة التي ظهرت بها في أحضان خطيبها وصديقها السينارست تامر حبيب.

أمينة خليل، قالت في تصريحات صحفية إنها تحترم كافة جمهورها الذي ينتقدها من باب النصيحة أما من ينتقد من باب إثارة جدل حول أمر طبيعي فأقول لهم: "حياتي الشخصية ملك لي دي حريتي.. وحريتي الخاصة خط أحمر".

امينة خليل

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كما علقت على صورتها مع تامر حبيب، قائلة: "لا تعليق إحنا في رحلة ترفيهية وكل مكان وليه ملابسه، وتامر حبيب صديق مقرب لي وعلى علاقة وطيدة بخطيبي ويعرفون بعضهم منذ سنوات وبالتالي لا داعي لمثل هذه الأحاديث".

ورفضت أمينة خليل، التعليق على موقف خطيبها بعد انتشار تعليقات طالته بالانتقاد لافتة إلى أنه أكبر من ذلك بكثير، وأشارت إلى أنها في حالة من السعادة برفقة خطيبها، وأن موعد زواجهما سيكون مفاجئة.

وكانت أمينة خليل أثارت الجدل بظهورها في صورة جريئة بملابس البحر تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.