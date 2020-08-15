إطلاق الفيديو الدعائي الجديد لبرنامج سلمان خان Bigg Boss 14

رنا صلاح الدين - فاز أحدث عرض ترويجي لبرنامج تلفزيون الواقع لنجم بوليوود سلمان خان Bigg Boss 14 بقلوب الجماهير على شبكة الإنترنت.
شارك الحساب الرسمي لبرنامج Bigg Boss، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جديدة لنجم "باجرانجي بيجان"، يظهر فيها وهو يمسح أرضية غرفة المعيشة، مغردًا (أكمل عملك المنزلي ، لأن المشهد سيتغير الآن).
في الأسبوع الماضي ، تم إطلاق أول إعلان تشويقي من العرض في 9 أغسطس ، والذي يبدو أنه تم تصويره في مزرعة سلمان خان بانفيل أثناء إجراءات الحظر الصحي لفيروس كورونا بالهند.
في الفيديو الرسمي ، يمكن سماع ممثل بهارات وهو يقول: جلب السرعة في حياة الجميع ، وهذا هو السبب في أنني أزرع الأرز وأقود جرارًا. ولكن الآن سيتغير الوقت لأن Bigg Boss لعام 2020 قادم) "
يُشار الى أن هذا البرنامج يمثل الموسم الحادي عشر لسلمان خان كمضيف لبرنامج الواقع.
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