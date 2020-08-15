جنون وكهرباء في جديد حسين الجسمي.. بالبنط العريض

عبر أول أغنية من ألحانه من اللون الغنائي المصري، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير المفوّض فوق العادة، أغنية حملت عنوان "بالبُنط العريض".

وجدد الجسمي في هذه الأغنية تعاونه الفريد مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما، الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضاً، واضعاً لحناً مميزاً.

وتبدأ الأغنية الجديدة بكلمات:

حبيبي بالبُنط العريض

غالي واقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولوا لي أنا بيك مريض

ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الانتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة.

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وقد طرحت الأغنية عبر فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع youtube.com/aljassmitv .

وطرحت الى جانب ذلك عبر جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.

وجاءت التعليقات المصاحبة للأغنية من المستمعين في صورة دعم ومظاهرة حب من دول عديدة.

فكتب أحد العراقيين: "منقذ الأغنية العربية من الإسفاف، حسين الجسمي، بكل عمل يثبت أنه الأقوى بالساحة، الأفضل في تقديم الأغاني، متمكن من اللهجات، ملحن شاطر وخامة صوت مالها شبيه، ويستحق كلمة فنان عربي متكامل، كل الحب الك من أهل العراق".

وقال له أحد المصريين: "أكبر تحية وحب من الشعب المصري، ليك وتستاهل أكتر من كده.. ربنا يوفقك".

فيما كتبت حنان من المغرب: "طبعا أغانيك وصوتك ولحنك فيهم كهربا.. فنان شامل ومحترم.. أحبك يا أطيب فنان".

وكان من بين التعليقات أيضا: "بكل اللهجات صوتك يجنن.. تحية لك من اليمن".