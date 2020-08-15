"كانت تشعر بالموت".. وصية شويكار قبل انفجار المرارة

"كانت تشعر بالموت"، بهذه الجملة بدأ محمد ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، حديثه عن زوجة أبيه الراحلة شويكار.



ومحمد فؤاد المهندس هو نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوج الفنانة الراحلة شويكار لنحو 20 عاما، وقدما واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح، قبل أن ينفصلا بالطلاق دون أن يفصح أي منهما عن سبب الانفصال.

وكشف في تصريحات نقلتها صحف محلية، أن الفنانة شويكار أوصت بعدم إقامة عزاء لها، حتى لا ترهق الناس بسبب ظروف البلاد وكورونا، موضحا: "كانت مريضة خلال الفترة الأخيرة وربنا يرحمها في الجنة إن شاء الله".





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وشارك في تشييع جثمان النجمة الكبيرة الراحلة شويكار عدد كبير من الفنانين وأفراد أسرتها.

في السياق نفسه كشف مصدر طبي، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية -الفترة الأخيرة.

واختفت الفنانة الراحلة شويكار طوال السنوات الماضية ولم تظهر في أي مناسبة فنية أو إعلامية، ولم تظهر سوى مرة واحدة منذ 5 أعوام لتقدم العزاء للفنانة ميرفت أمين في وفاة والدتها.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر نعى الفنانة الراحلة شويكار، وتحدث عنها قائلًا: "كانت حنونة جدا واعتزلت الظهور منذ سنوات ورفضت عدة أدوار عرضت عليها، لكنها كانت حريصة على أن تسأل على زملائها في كل مناسبة".