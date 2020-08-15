شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه "بالبنط العريض".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، أحدث أغانيه فى العام الجديد 2020 بعنوان "بالبنط العريض" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما، وعلق الفنان الإماراتى حسين الجسمى على حملة التنمر التى تعرض لها على منصات السوشيال ميديا بسبب انفجار مرفأ بيروت، بعدما كتب عبر تويتر :" أنا بحب لبنان لتخلص الدني"، قبل وقوع التفجيرات.

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وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".





ورد الفنان حسين الجسمى على محاولات تشويه صورته، حيث قال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم :" صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا، جميعكم".

وربط البعض من مرتادى السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمى وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والايحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التى تعرض لها.