شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر من جنازة شويكار: فقدنا قطة الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نهال عنبر، خلال مشاركتها فى جنازة الفنانة القديرة الراحلة شويكار، إننا فقدنا "قطة" الوسط الفنى، التى تعلمنا منها التمثيل والدلع والرقى فى الأخلاق والالتزام على مدار حياتنا.

وأضافت نهال لـ"الخليج 365" أن الراحلة شويكار كانت فنانة ملتزمة وجميلة وأخلاقها راقية بتعاملها، وقالت إنها كانت تقابلها وتقوم بزيارتها فى منزلها، وقام الأب بطرس دنيال بتكريمها فى المركز الكاثوليكى وقمنا بالحضور وكانت سعيدة جدا وهى فنانة ودودة الله يرحمها.

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وأوضحت أنها عرفت يوم وفاتها أن شويكار كانت مريضة جدا وتم نقلها للمستشفى وأنها تواصلت معها تليفونيا منذ فترة وزارتها منذ عدة أشهر بمنزلها.

وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور فى أى المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا فى الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين فى وفاة والدتها، وتشارك فى تلقى العزاء.