شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. باسم سمرة ومحمد عز فى المنصورية بسبب "ساعة شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل فيلم "ساعة شيطان" تصوير عدد من المشاهد على طريق المنصورية والتى تجمع بين كل من الفنان باسم سمرة ومحمد عز ومنة بدر تيسير، ويتبقى أيام قليلة للانتهاء من صتويره وبعدها يدخل في مراحل المونتاج والميكساج استعدادا لطرحه في السينمات.

وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزة للعرض.

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير , تأليف دكتور احمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

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وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الاضحى المبارك.