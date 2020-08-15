شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: آخر حاجة قالتها لى شويكار قبل رحيلها "إوعى تنسينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة عفاف شعيب، لـ"الخليج 365"، خلال مشاركتها فى تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار، تحدثت مع الراحلة قبل وفاتها وآخر حاجة قالتها لى "إوعى تنسينى يا عفاف".

وشيع، منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلة شويكارمن ساحة مدفن 6 أكتوبر، وأم الصلاة محمد فؤاد المهندس بمشاركة كل من أشرف زكى، وابنتها منة الله، والنجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمي، وعفاف رشاد، وأيمن عزب.

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توفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية على أثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.