شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: "نصلى لك يا عدرا اليوم وكل يوم حتى ما تتركينا وما تتركى لبنان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية إليسا، مع الجمهور جانب من دعائها وصلواتها من أجل وطنها لبنان بالتزامن مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، حيث كتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سامحينا يا عدرا لأنو هالسنة تغلب علينا حزننا وغضبنا من ورا اللى عايشينو.. اللى الإنسان ما بيقدر عليه، الله بيقدر عليه، ولهيك منصليلك اليوم وكل يوم، تا ما تتركينا وما تتركى لبنان".

كما نشرت إليسا، فيديو أغنيتها "أنت الطهر يا مريم"، الصادرة فى العام 2017، وتقول كلماتها: "أنت الطهر يا مريم أنقذى لبنان.. عطر حبك موجود فى كل مكان.. أَنْتِ الطّهرَ يا مريم أَنَقْذَى لُبْنَانَ.. عُطُرِ حُبَكِ مَوْجُودِ فِى كُلَّ مَكَانَ.. يا سلطانة السماوات وجميع المخلوقات.. يا سُلْطَانَةً السَّمَاواتَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ.. خذينى إلى يسوع اشكرك ربى يسوع".

وتقول كلمات الأغنية، "حبك يشعل قلبى يا أم يسوع.. يأخذنى الى دنيا بعيدة عن وادى الدموع.. حُبَكُ يُشْعِلُ قُلَّبُى يا أَمْ يسوع.. يأخذنى الى دنيا بَعيدَةٍ عَنْ وَادِى الدُّموعِ.. لا أريد بعدك يا أمى وسلطانتى.. أرينى وَجِهَ يسوع اُشْكُرْكَ رَبَّى يسوع.. دفئ عينيك يا امى يسحر القلوب.. يا لجمال وجهك القلب يذوب.. دَفِئُ عَيِّنِيِكَ يا امى يُسَحِّرُ الْقُلُوبُ.. يا لِجِمَالِ وَجْهِكَ الْقلبَ يَذُوبُ.. أنتى يا باب السماء أم الأمل والرجاء.. أرينى وجه يسوع أشكرك ربى يسوع".

وكانت قد قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة فى لبنان لن تذهب بسهولة نزولاً على مطالب الشعب اللبنانى الغاضب من فسادهم الذى كبد الشعب خسائر فادحة، وتابعت: "لن يذهبوا إلا على جثث اللبنانيين"، وأعربت "إليسا" خلال اتصال هاتفى سابق مع برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن تخوفها من مستقبل بلادها الذى يعانى منذ عقود، وتابعت: "مفيش بلد عربى عاش اللى إحنا عشناه".

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وأكدت "إليسا"، أنها لا تثق فى حزب الله خاصة بعدما تعامل حسن نصر الله بخفة مع الشهداء اللبنانيين الذين راحوا ضحية تفجير مرفأ بيروت، بينما أجهش بالبكاء على رحيل قاسم سليمانى، وتابعت: "ما حدث يوم 4 أغسطس لم يستوعبه الشعب اللبنانى إلى الآن".

وكانت دعمت النجمة اللبنانية إليسا، حملات مساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات التى شهدتها العاصمة اللبنانية "بيروت" وراح ضحيتها عشرات الشهداء إلى جانب إصابة نحو 6 آلاف شخص، كما سبق وظهرت الفنانة إليسا وسط المتطوعين من الشباب اللبنانيين فى مقطع فيديو لدعم المتضررين فى انفجار مرفأ بيروت.

فيما أكدت إليسا فى وقت سابق، أنه من اليوم سيكون انتماؤها لأرض لبنان وشعبها فقط، مقدمة اعتذارها عن تأييدها سابقا لبعض الشخصيات والأحزاب السياسية فى بلدها، ​وأشارت إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مٌصِر على غض النظر على الغلط، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنه نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".