شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ناعيا حماه: سأفتقد أبا حنونا ورجلا عظيما علمنا حب الوطن دون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجع الموت، أسرة الفنان خالد النبوي الذى نعى حماه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث غرد الفنان خالد النبوي ناعيا :"حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى"، وأضاف خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على تويتر:"سوف أفتقد أبا حنونا ورجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ و مصير مشترك .. الله يرحمك برحمته الواسعة".



خالد النبوي عبر تويتر

وفي وقت سابق، استعرض الفنان خالد النبوى، لياقته البدنية خلال أداءه التمارين الرياضية أثناء تواجده في الساحل، والعودة مرة أخرى إلى أعماله الفنية المقبلة، حيث يخوض تصوير فيلم قمر 14 مع كوكبة من النجوم.

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وشارك الفنان خالد النبوى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال أدائه التمارين الرياضية، وعلق قائلاً: "ما قبل التصوير فركش الإجازة"، فيما يضم فيلم قمر 14 مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

وقدم خالد النبوى آخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وشاركه في ‏بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد ‏جمعة، وأخرون، تأليف يحيي فكرى، إخراج أيمن مكرم‎.‎