شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السر وراء اختيار اسم هدى سلطان الفنى فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، والتى لدت في مثل هذا اليوم من عام 1925، وخلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز النقاط حول حياة الراحلة هدى سلطان وهى كالتالى :اكتشفها المنتج جبرائيل تلحمى، ثم قدمها في فيلم "ست الحسن"، التي التقت فيه بالفنان فريد شوقي، ثم تزوجا بعدها بفترة صغيرة، وقد ولدت بهيجة عبد السلام عبدالعال الحو، الشهيرة بـ "هدى سلطان" بإحدى قرى مدينة طنطا، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي، كما أن المحامية الخاصة بها مفدية عبد الرحمن هى من أختارت لها اسماً فنياً وهو "هدى سلطان".

جاءت هدى سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها وواجهت بعض المتاعب بسبب أخيها في البداية لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك بل وأنتج لها فيلمًا.

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قدمت مع فريد شوقى أكثر من 20 فيلما، أبرزها "الأسطى حسن"، "رصيف نمرة 5"، "جعلوني مجرما"، "النمرود"، "المحتال"، "أبو الدهب"، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما "مها"، و"ناهد"، ثم انفصلا عام 1969، كما قدمت "البحث عن السعادة"، "مذكرات ضرة"، "زمن العطش"، "رد قلبي"، "هارون الرشيد"، "حواء والتفاحة"، دموع الشموع"، "ليالي الحلمية"، الجزء الأول. غيرها من الأعمال الرائعة.

تعد هدي سلطان واحدة من أشهر الفنانات فى السينما والدراما المصرية، وتمكنت من تجسيد دور الأم كأحسن ما يكون في المرحلة الثانية من مشوارها الفني، ومن أبرز أعمالها "الوتد"، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "الليل وآخره"، "قصر الشوق"، "علي الزيبق".