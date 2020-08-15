شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية شويكار: أمى الثانية.. خدت حتة من قلبى ورسمت البهجة فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة يسرا، عن حزنها الشديد لرحيل الفنانة الكبيرة شويكار، التى وافتها الفنية بعد صراع قصير مع المرض، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، مؤكدة أنها بمثابة أمها الثانية وأنها رسمت البهجة فى قلوبنا جميعا، ونشرت يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، صحبتها بتعليق: "وداعا يا أقرب الناس لقلبى.. أمى الثانية، خدت حتة من قلبى وراحت للى ماتغلاش عليه، وداعا يا من رسمتى البهجة فى قلوبنا، وداعا سيدتى الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتينى وهتوحشينى أكتر وأكتر".





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وأضافت يسرا: " كلامى فيكى مش هيكفى لأنى مهما وصفت وقلت فيكى مش هقدر أوفيكى حقك، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى وارحمها يا أرحم الراحمين، وصبرنا جميعا على فراقها، خالص عزائى لابنتها صديقة عمرى السيدة منة وزوجها السيد محمود عطا الله وأحفادها جميعا".





وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة، داخل إحدى مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة، وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

وكانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور فى أى من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا فى الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين فى وفاة والدتها، وتشارك فى تلقى العزاء.