دلال عبد العزيز داخل المقابر تقرأ القرآن وميرفت أمين تنهار فى جنازة شويكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة ميرفت أمين، بالانهيار ودخلت في نوبة بكاء، خلال مشاركتها في جنازة الفنانة القديرة شويكار التي رحلت عن عالمنا الجمعة، واستمرت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الدعاء وتلاوة آيات من القرآن، خلال تشييع جثمان "شويكار"، وقد شيع جثمان الفنانة الراحلة شويكارمن ساحة مدفن 6 أكتوبر، بمشاركة محمد فؤاد المهندس بمشاركة كل من أشرف زكي، ابنته منة الله، النجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز ، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمي، وعفاف شعيب، وأيمن عزب.
وقد توفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وعولجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.
وكانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.
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