شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تطلق نسخة إنيميشن من SMILE وتحقق أكثر من 2.4 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن النجمة العالمية كاتي بيري في الأشهر الأخيرة من حملها، وعادة تركز النجمات في ذلك الوقت علي الاهتمام بأنفسهن والاستعداد للمولود الجديد، أطلقت بيري البالغة من العمر 35 عاما كليبها الجديد SMILE بنسخة جديدة تحمل العديد من "الإنيميشن" وذلك علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وجاء اطلاق نسخة " Performance Video" للكليب شهر يوليو الماضي.

واستطاع كليب " SMILE " الذي اخرجه ماثيو ميجال كولين و أطلق أمس أن يحقق نسبة تخطت الـ 2.4 مليون مشاهدة بالساعات الأولي من طرحها علي "يوتيوب".

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يذكر أن كاتي بيري و خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ينتظران وصول ابنتهما للحياة خلال الأيام المقبلة ، فقد أكد بلوم مؤخرا أكد انه متحمس للغاية ومتشوق جدا لرؤيتها.

وقد أشارت التقارير إلى أن كاتي بيري تبحث عن منزل فخم قبل أيام من ولادتها ، حيث أشار موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً أن بيري استهلكت الكثير من الوقت مع اورلاندو في البحث عن منزل جديد يبعد مدة قليلة عن مكان مولدها في مونتيسيتو داخل ولاية كاليفورنيا ، كما أضاف التقرير أنهما تفقدا أكثر من عقار يبلغ ثمنهم 10 مليون دولار وكل واحد فيهم تبلغ مساحته افدنة عديدة وفقا لما جاء خلال التقرير الذى نشره موقع الديلي ميل.



































