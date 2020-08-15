شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى تشاك نوريس يصف رئيس بيلاروسيا بـ"سيد صرصور".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الممثل الأمريكى ومدرب الفنون القتالية، تشاك نوريس، هجوما شديدا على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، واصفا إياه بـ"سيد صرصو"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال الممثل الأمريكى ومدرب الفنون القتالية، تشاك نوريس موجها حديثه إلى رئيس بيلاروسيا فى مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى إنه "ساشا صفر فى المئة.. أنا عندما أقطع البصل، هو يبكى. لذا إذا لم تتوقف عن فعل ما تفعله الآن، فسوف آتى إلى أحد مساكنك وأجعلك تبكى".

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واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية عن فوز ألكسندر لوكاشينكو فى الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80% من الأصوات.

وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر، ويتهم المتظاهرون الرئيس لوكاشينكو، الذى يحكم البلاد منذ 26 عامًا، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.



الممثل الأمريكي تشاك نوريس

وخرج المئات من النساء العاصمة البيلاروسية منسك مؤخرا فى مسيرة مناهضة للعنف بعد الاحتجاجات الأخيرة لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك فى أعقاب الاحتجاجات الأخيرة لرفض نتائج الانتخابات وفوز ألكسندر لوكاشينكو وتحقيقه فوزا كاسحا



الممثل الأمريكي تشاك نوريس

وكانت قد اعتقلت الشرطة نحو ثلاثة آلاف شخص فى احتجاجات اندلعت فى أعقاب نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بفوزا كاسحا وشهدت الاحتجاجات اشتباكات دامية بين الشرطة وآلاف المحتجين.