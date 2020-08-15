شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعد فريد الأطرش هدى سلطان فى معركتها ضد شقيقها محمد فوزى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 95 عاماً على ميلاد الفنانة الكبيرة هدى سلطان التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 15 أغسطس من عام 1925 وأثرت الحياة الفنية بموهبتها فى الغناء والتمثيل وتركت رصيداً فنياً ضخماً من الأغانى والأفلام والمسلسلات، وتنتمى الفنانة الكبيرة هدى سلطان إلى مدينة طنطا وهى شقيقة الفنان الكبير محمد فوزى والفنانة هند علام، ورغم أن شقيقها فوزى سبقها إلى عالم الفن إلا أنه كان من أكثر المعارضين لعمل شقيقته بالمجال الفنى حتى أنه قاطعها فى بداية حياتها الفنية.

وفى أحد الأعداد النادرة من مجلة الكواكب صدر عام 1954 كتبت هدى سلطان مقالاً تحكى فيه عن أكثر شخص ساعدها فى بداية حياتها الفنية فى معركتها لإقناع شقيقها فوزى للسماح لها بالغناء تحت عنوان " سلاح الدوشة".

وقالت هدى سلطان فى مقالها أن هذه القصة لا يعرفها أحد عن بداية مشوارها الفنى وعن أكثر شخص ساعدها لدخول المجال الفنى وأنها تسردها إعترافاً بفضل هذا الشخص.

وتابعت :" فى ليلة من ليالى رأس السنة جئت إلى القاهرة طامعة فى أن تتاح لى فرصة للغناء، بعد أن اكتشفت موهبتى فى مدينة طنطا وغنيت على نطاق ضيق فى الحفلات الخاصة"

وأشارت هدى سلطان إلى أنها جاءت إلى القاهرة يلاحقها وعيد الأسرة وعلى رأسها شقيقها محمد فوزى، حيث كان شديد الغيرة عليها وعلى شقيقتها هند علام.

وأوضحت:" دعتنى صديقة إلى حفلة تقيمها بمناسبة ليلة رأس السنة، وعندما ذهبت وجدتها تعطينى فستاناً رائعاً لارتدائه وقالت لى أنها تعد مفاجأة خصيصاً لى، وفوجئت بأنها دعت مجموعة من كبار الفنانين يتصدرهم الفنان الكبير فريد الأطرش، وطلبت منى الغناء أمامهم، مؤكدة أنها فرصة عمرى"

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وأكدت الفنانة الكبيرة أنها ارتعدت وخافت ولكنها تمالكت أعصابها وغنت وكأنها منومة مغناطيسياً ، وفوجئت بتصفيق حار من كل الموجودين وكان أكثرهم حماساً الفنان فريد الأطرش، الذى طلب منها أن تقابله فى اليوم التالى بمكتبه ووعدها بأن يتيح لها الفرصة للغناء فى فيلم من أفلامه.

وقالت هدى سلطان أنها صعقت من هذا العرض فرحة بحماس فريد الاطرش لها، خوفاً من رد فعل شقيقها فوزى وباقى العائلة، وطلبت من فريد الأطرش أن يمهلها حتى تدبر أمرها، وفهم فريد الأطرش مخاوفها ووعدها بالتفاهم مع شقيقها فوزى.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن فريد الأطرش اتصل فى اليوم التالى بشقيقها محمد فوزى الذى ثار ثورة كبيرة، ورفض رفضاً قاطعاً أن يسمح لها بالغناء أو التمثيل أمام الكاميرا.

وأكدت هدى سلطان أن هذا الموقف ضايق فريد الاطرش وعدد من اهل الفن الذين تحمسوا لموهبتها، لكن فريد الاطرش اتبع طريقة غريبة ليتنازل فوزى عن رأيه.

وأضافت :" استخدم فريد الأطرش سلاح الرأى العام فألبه على فوزى، فصار لا يصبح ولا يمسى إلا على كلام المحيطين به عن موهبتى، وكانت هذه الطريقة التى اتبعها فريد الأطرش ليزلزل أعصاب شقيقى، الذى استدعانى يوماً ليعلن أنه رفع عنى الأحكام العرفية وسمح لى بالعمل فى الفن بعد أن اشترط على عدة شروط"

وأكدت هدى سلطان أنها تعاقدت على أول أفلامها ولكن شاءت الأقدار ألا يكون من أفلام فريد الأطرش الذى قطف غيره ثمرة جهده لإقناع فوزى بعمل شقيقته فى الفن.

وأشارت إلى فريد الأطرش قال لها ضاحكاً بعد أن ساعدها فى معركتها ضد شقيقها فوزى :" مش قلت لك إننا هنكسب المعركة علشان السلاح اللى استخدمته سلاح الدوشة والشوشرة ماينزل الأرض"