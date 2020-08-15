شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم ترثى كلبتها الراحلة: أحن وأطيب مخلوقة تعلمت منها معنى العطاء والحنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة والإعلامية هيدى كرم، "كلبتها" بعد صداقة امتدت نحو 13 عاما، مؤكدة أنها كانت مصدر فرحة وراحة وكانت أحن وأطيب مخلوقة عرفتها، وتعلمت منها معنى الطيبة والعطاء والحنان، ونشرت هيدى، صورة مع كلبتها الراحلة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "النهارده ودعت جزء كبير من ذكرياتى معاكى وأنا بودعك، عشتى معايا 13 سنة من ساعة ما كان عمرك 4 شهور ولغاية آخر يوم فى عمرك، لما دخلتى حياتنا كانت أسرتى الصغيرة المكونة من ابنى وأنا بتمر بظروف صعبة جداً، ومن يوم ما جيتى جبتى معاكى طاقة حب وحنان ما تتوصفش".





وأضافت هيدى: " كنتى دايماً مصدر فرحة وراحة، طاعتك العمياء فى كل شيء وحبك غير المشروط كان بيبهرنى ويبهر كل اللى يعرفك، عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتى أول واحده تتأقلم بدون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش، لما كنتى بتشوفينى زعلانة كانت عنيكى بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا، أحن وأطيب مخلوقة عرفتها".

وتابعت هيدى: "حبيتك من كل قلبى واتعلمت منك معنى الطيبة والعطاء والحنان، هاتوحشينى أوى يا ليلى يا كلبتى وبنتى و صاحبتى".





من ناحية أخرى، قالت الفنانة هيدى كرم إن مفهوم حياة الأسر فى المجتمع المصرى مختلفة تماما عن مفهوم الحياة في المجتمعات الغربية، حيث إنه فى مصر الأسرة تفنى كل حياتها حتى آخر لحظة من أجل تربية أبنائها، وهذا على عكس ما يحدث في الغرب بشكل كبير.

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وأضافت هيدى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ONE، أن الأسر فى المجتمعات الغربية يربون أبناءهم حتى سن معينة مثل 20 عاما ثم يبدأ الأبناء فى حياة خاصة بهم بعيدة عن أسرهم وينسحبون من حياة آباءهم وأمهاتهم.

وتابعت الفنانة هيدى أن هذا النوع من التربية يجعل الأسرة تستطيع أن تعيش حياتها في سن مبكرة على عكس ما يحدث في مجتمعاتنا الذين يربون أبناءهم حتى نهاية العمر، وبالتالى لا يجدون وقت حتى يعيشوا حياتهم الخاصة.